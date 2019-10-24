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讓當地人士有棲身之所 fb撥78億紓緩加州屋荒

2019-10-24 列印
　　facebook（fb）宣佈提供十億美元（約七十八億港元），在未來十年為加州建造多達二萬個可供負擔的居住單位，讓當地教師、護士、急救人員及其他僱員有棲身之所。

　　fb的建屋承諾與今年六月Google作出的承諾類似，當時Google也承諾提供十億美元，以協助解決加州的住宅單位短缺危機。這兩家公司都有數萬名員工，其中許多是合約員工，他們愈來愈無法負擔住在大型高科技園區所在城市的費用。

　　fb首席財務總監魏納（David Wehner）在網誌上表示，今次撥款目的是幫助三藩市灣區增加二萬個置業者可負擔的新建住宅單位。其中四分之一的撥款，即二億五千萬美元（十九億五千七百多萬港元），將用於與其他機構合作，在官地上興建低於市價的「可負擔房屋」。

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