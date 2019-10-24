  • 2019年10月24日 星期四
  • 29º
  • 56%
熱門： 陳同佳修例風波林鄭月娥管浩鳴謝振中

日報新聞 > 國際

11歲童完成50州半馬打破最年輕跑手紀錄

2019-10-24 列印
　　美國伊利諾州十一歲男童雅克（Aiden Jaquez）雖然年紀輕輕，但已在美國五十個州參加過半馬拉松賽事，成為歷來跑過五十州半馬的最年輕跑手。

　　雅克在本月二十日順利完成艾奧瓦州的半馬拉松賽事後，獲五十州半馬拉松俱樂部確認為完成五十個州半馬賽事的有史以來最年輕跑手。

　　雅克說：「我喜歡跑半程馬拉松，因為在我這個年齡的孩子中，很少有人這樣做。跑步很有趣，和祖母一起跑步可以讓我精力充沛。我發現長跑對我來說更容易，因為如果我跑短距離，我會試着跑得太快。 」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd