﻿首腦身亡﻿﻿IS恐發動報復 ﻿料攻擊監獄 歐洲各國戒備

伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪在美軍突襲下最終走末路，自殺身亡。消息傳出後，歐洲領導人和各地專家都視為反恐戰一大里程碑，但也強調IS未被完全殲滅且其意識形態仍具危險性，恐怕會發動報復性襲擊。



根據追蹤聖戰士媒體的賽德情報集團（SITE Intelligence Group）主任卡茲（Rita Katz）表示，聖戰士運動歷史發展顯示，組織本身能夠克服領袖身亡的變故。庫爾德族為首的「敍利亞民主軍」先前是美國在敍利亞的反恐聯軍主要夥伴，多年來齊抗IS，估計在敍利亞東北部多處關押約一萬二千名疑似IS份子。敍利亞民主軍表示，預料IS會發動報復攻擊，包括攻擊監獄。除敍利亞外，歐洲各地都對此加強警戒，恐怕會發動報復性襲擊。



據報，法國當局已要求提高戒備，以防受到襲擊。法國內政部長卡斯塔內致函各警察局長，要求警方加強警戒，以防巴格達迪身亡後可能出現報復攻擊；而英國方面，針對巴格達迪身亡，首相約翰遜警告：「對抗IS之戰尚未結束。」



巴格達迪生前欽點接班人



外界傳出伊斯蘭國已有新首領。據英國《每日郵報》報道，伊斯蘭國新首腦卡達什在巴格達迪生前已經獲提拔，早上在今年八月已獲提名為伊斯蘭國首領接班人。又指他早於巴格達迪出事之前，已接掌了伊斯蘭國的部份領導職務。外界掌握卡達什的資料甚少，對他認識不深，只知道伊拉克已故總統薩達姆執政期間，他曾為薩達姆效力，是伊拉克軍官，二○○三年曾被美軍關押，在拘留營內結識巴格達迪，而成為其信任夥伴。綜合報道



