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英下議院否決提前大選 約翰遜再提另一項議案

2019-10-30 列印
　　英國國會下議院周一否決首相約翰遜提出於十二月十二日提前大選的動議。約翰遜即時改變策略，周二再提出另一項提前大選法案，據了解只需簡單過半票數支持便可通過，務求透過提前大選打破脫歐僵局。

　　執政保守黨所有議員周一都投了贊成票，但在野工黨二百零一人、三十五名蘇格蘭民族黨及十名北愛爾蘭民主統一黨議員都投棄權票。自由民主黨除了一名議員外，其餘都投反對票。結果無法取得四百三十四票的三分二議員支持門檻，動議不獲通過。

　　約翰遜宣佈，接受自由民主黨和蘇格蘭民族黨開出的條件，不在大選之前提交脫歐協議上國會強行闖關，故兩黨有望支持另一項提前大選的議案，但對於大選日子仍存有分歧。

　　據《泰晤士報》報道，工黨領袖郝爾彬支持提前於十二月九日大選，較約翰遜屬意日子早三天。

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