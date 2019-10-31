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科學家料2050年 三億人受洪水威脅

2019-10-31 列印
　　科學家發出警告，指不管人類如何積極及進取地限制碳排放，全球氣候變化仍會令水災惡化。恐怕到二○五○年時，全球各地目前有多達三億人聚居的沿岸區域每年都會受到洪水威脅。中國、孟加拉、印度、越南、印尼及泰國都屬於高危地區，有超過三分之二人口面對危險。

　　專家在《自然通訊》期刊發表報告指出，除非現在大幅度削減碳排量及加強沿岸地區防護工作，否則到二○五○年之時，現時有三億人聚居的土地每年最少會發生一次水災。因海洋水位上升而受到威脅及面對危險的人數，比以前估計的八千萬人大幅上升兩倍有多，增至最新估計的三億人。

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