紐約市擬2022年起禁售鵝肝

紐約市議會周三以四十二票對六票通過一項議案，禁止任何供應商及食肆出售或供應鵝肝。美國最大的鵝肝生產商Hudson Velley Foie Gras公司揚言會採取法律行動，要求法庭推翻這項措施。



鵝肝是名貴美食，很多時是透過強逼鵝或鴨進食，谷大牠們的肝臟而製成。動物權益組織斥責這種飼養手法過度殘忍，令家禽受到不必要的痛苦。不過，業界人士反駁，指現時的生產程序和方式符合人道。



根據市議會剛通過的議案，新措施將於二〇二二年起生效，禁止任何人出售或供應某些用強迫進食方式養大的家禽而生產的肝臟。違例者一經定罪，可被判罰款五百至二千美元（約三千九百至一萬五千六百港元）不等。



芝加哥曾於二〇〇六年頒佈鵝肝禁令，兩年後撤銷。加州則於二〇一二年起禁制鵝肝，至今仍然生效。



