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材料及焗爐將送上國際太空站 太空曲奇即將出爐

2019-11-02 列印
　　太空都有曲奇食！希爾頓旗下的逸林酒店將創造航空煮食歷史。酒店於本周六將一批餅乾麵糰，連同焗爐一起發射到國際太空站。未來，太空人或許可以在軌道上烤製美味曲奇。

　　目前的太空食物全是預煮或脫水的，如成功焗製第一件朱古力曲奇，有望為太空旅客陸續開發太空餐。希爾頓酒店早前發表第一款太空烘焙食品，名為「希爾頓太空朱古力曲奇」。今次飛行任務也會把本周焗製的曲奇樣本送上太空站，給予站上六名太空人享用。

　　酒店與零重力廚房（Zero G Kitchen）和NanoRacks合作，成為首家參與國際太空站研究的酒店管理公司。據了解，零重力廚房生產用於長時間太空飛行的微重力設備，NanoRacks公司為國際太空站上的美國國家實驗室提供研究設施。

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