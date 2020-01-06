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網傳泰廢妃獄中亡

2020-01-06 列印
　　泰國美女詩妮娜（Sininat Wongwachiraphak），去年被泰皇冊封為皇妃僅三個月，十月就被皇室廢除頭銜，並據傳遭判刑二年，被關押在曼谷附近的空隆中央監獄。不過，本月三日社群網站突然開始瘋傳，她已經身亡的消息，但目前泰國皇室仍未出面發表說明或作出澄清。

　　去年七月，泰皇哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）在皇室網站，公開多組與詩妮娜的恩愛照片，並在生日時隆重為她進行封妃儀式。不料，三個月後，泰國皇室發表聲明，指稱詩妮娜不但反抗國王、王后，還濫用權利，假傳國王命令，因此決定罷黜她的皇室頭銜、護衞隊職務及軍銜，讓外界相當震驚。

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