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福特野馬拍賣 估值3100萬

2020-01-06 列印
　　一九六八年上映的經典荷里活電影《渾身是膽》（Bullitt）中，飾演警探的史提夫麥昆（Steve McQueen），駕駛一輛墨綠色福特野馬（Ford Mustang），在三藩市高低起伏的街道中穿梭，追捕歹徒的追車場面，令人留下深刻印象。這輛福特野馬即將於本周在佛羅里達州拍賣，估值四百萬美元（約三千一百萬港元）。

　　賣家是德州養馬場主人基爾南（Sean Kiernan），聲稱他的父親於一九七四年以三千五百美元（二萬七千一百六十六港元）購得，甚至可以五百萬美元（三千九百萬港元）售出。一旦成事，勢將刷新福特野馬車款的拍賣紀錄。當時史提夫麥昆駕駛的這部墨綠色野馬，歷經數次轉手，失蹤多年，連麥昆本人也買不回。

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