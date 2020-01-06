福特野馬拍賣 估值3100萬

反修例風波觸發大遊行、暴力示威，社會正常活動大受干擾，慈善籌款亦要讓路，好像原定去年十一月舉行的新界區百萬行，便因應社會情況而取消。昨天公益金舉行「港島、九龍區百萬行」，參加者較少，長此下去，公益善款勢將減少，弱勢社群將受影響。慈善機構要靈活變通，以創新手法吸引市民大解善囊。 昨天有一萬多人參加「港島、九龍區百萬行」，公益金指在現今社會緊張氣氛之下，參加人數比去年減少，至於善款數字，暫時未有公佈。但善款來自參加者，參加人數減少，善款便很難以維持在以往水平。 由於慈善籌款活動多在周末周日舉行，但這些日子是遊行示威的高峰日子，以去年十一月新界區百萬行為例，公益金考慮到交通狀況、...

2020-01-06