澳洲山火惡化增至24死 雪梨停電籲關掉洗衣機

新南威爾斯省（維省）的林火燒毀兩個變電站與輸電䌫，維省（包括省內最大城市雪梨）的電力供應受威脅。雪梨當局呼籲民眾關掉游泳池水泵、無人房間的照明，並避免使用洗衣機和洗碗機。
澳洲總理莫里森在坎培拉宣佈，首次召集國防軍近三千名預備役軍人協助民眾安全撤離，及協助疏散中心的工作。身為澳洲國家元首的英女皇伊利沙伯二世及威廉王子夫婦等星期六晚發表聲明，對澳洲嚴重的山火，表示驚訝及深感悲痛，又為消防員打氣。
本港罕見地在一個月內發生兩次地震。繼上月五日長洲對出海域發生地震後，昨晨該海域再次地震，強度為黎克特制三點四級，維持數秒，本港廣泛地區感受震動，有東涌區居民形容大廈如在颱風吹襲期間搖動，亦有南丫島村屋...
2020-01-06
日本連鎖雜貨店「驚安の殿堂」大阪梅田店上周六下午發生斬人案件！一名中國女遊客在店內遭一名日本女子持刀斬傷，女子被制服後稱「我不喜歡那個女的態度」。 事發在昨日下午約三時許，女疑犯松岡美樹手持一把長約十...
2020-01-06
泰國美女詩妮娜（Sininat Wongwachiraphak），去年被泰皇冊封為皇妃僅三個月，十月就被皇室廢除頭銜，並據傳遭判刑二年，被關押在曼谷附近的空隆中央監獄。不過，本月三日社群網站突然開始瘋傳，她已經身亡的消息，但目前泰國皇室仍未出面發表說明或作出澄清。 去年七月，泰皇哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）在皇室網站，公開多組與詩妮娜的恩愛照片，並在生日時隆重為她進行封妃儀式。不料，三個月後，泰國皇室發表聲明，指稱詩妮娜不但反抗國王、王后，還濫用權利，假傳國王命令，因此決定罷黜她的皇室頭銜、護衞隊職務及軍銜，讓外界相當震驚。
2020-01-06
位於西區的維港峰樓齡約四年，坐擁交通及校網優勢。以下為大家精選的放盤，面積1760方呎，四房兩套間隔，露台前臨開揚遼闊西區海景，更可遠眺西九龍及昂船洲大橋。 維港峰提供125個單位，設一至四房間隔，項...
2020-01-04
港股2020年開局反覆，憧憬中美簽署貿易協議及人行放水，恒指借勢繼續炒上，但上周五美伊衝突令避險情緒升溫。證券界人士認為，本周股市將聚焦地緣局勢變化，料恒指今日低開，後市或現回吐，稱「跌兩三百點走唔甩」，恒指或下試28000點水平，但暫時未見大跌風險。 踏入2020年，美方預告中美首階段貿易協議有望本月15日正式簽署，人行亦於元旦「送大禮」降準0.5個分百點，長期釋放逾8000億元人民幣於今日生效，重磅消息刺激港、中、美股票開紅盤。惟美軍擊殺伊朗高級軍事將領，拖累港股上周五高開低收報28451點。雖然恒指連升五周，但夜期隨美股下跌進一步受壓，收報28415點，低水37點；A...
2020-01-06
AC米蘭歇冬前於意甲僅排十一位，軍心盡失，更拖低入座率。猶幸瑞典神鋒伊巴謙莫域去周崔護重來，三十八歲依然在過去兩季美職證明寶刀未老，今晚地標戰意甲主場鬥森多利亞，肩負起救戰績、救軍心、救票房三大重任。（Now639、有線615、655、無線myTV Super302台今晚10:00直播） 今季AC米蘭雖斥資逾一億歐羅增兵，但球隊成績不進反退，歇冬前最後一輪意甲作客0:5大敗於阿特蘭大腳下。一眾戰將被批評欠缺鬥心，球隊入座率亦遭成績低迷拖累，只有對國際米蘭和拿玻里兩場大戰吸引到逾六萬名球迷入場。 首戰即谷票房 然而上周以自由身簽約半年的伊巴被視為救世主，各界期望他可以...
2020-01-06
除了效能，商務筆電最主要考慮是重量，始終經常攜帶外出工作，機身愈輕愈好，HP剛推出的13.3吋新作Elite Dragonfly，重量由990g起跳，屬二合一平板電腦中輕便之選，且不失效能，電池更可提...
2020-01-06
34歲傅嘉莉（Kelly）喺TVB旅遊節目《識玩旅行團2》中穿上純白色比堅尼同短褲仔，於鏡頭前坦蕩蕩浸溫泉，34C脹爆上圍相當出位，加埋着住粉紅色泳衣擘髀玩激流嘅豪放動態，年尾流流派呢啲咁正嘅福利，睇...
2020-01-06
反修例風波觸發大遊行、暴力示威，社會正常活動大受干擾，慈善籌款亦要讓路，好像原定去年十一月舉行的新界區百萬行，便因應社會情況而取消。昨天公益金舉行「港島、九龍區百萬行」，參加者較少，長此下去，公益善款勢將減少，弱勢社群將受影響。慈善機構要靈活變通，以創新手法吸引市民大解善囊。 昨天有一萬多人參加「港島、九龍區百萬行」，公益金指在現今社會緊張氣氛之下，參加人數比去年減少，至於善款數字，暫時未有公佈。但善款來自參加者，參加人數減少，善款便很難以維持在以往水平。 由於慈善籌款活動多在周末周日舉行，但這些日子是遊行示威的高峰日子，以去年十一月新界區百萬行為例，公益金考慮到交通狀況、...
2020-01-06
韋達近期成績急升，由上年十二月二十一日計起，連同昨日的「超能力」，勝纜已延續五個賽日。另外韋達與田泰安的組合亦值得留意，因為最近已經分別攜手勝出「順意寶」、「肥仔」及「超能力」，合作如魚得水。至於韋達...
2020-01-06