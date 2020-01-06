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澳洲山火惡化增至24死 雪梨停電籲關掉洗衣機

2020-01-06 列印
澳洲山火惡化增至24死 雪梨停電籲關掉洗衣機
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　　澳洲東南部山火持續惡化，再多一名四十七歲男子死亡，令到總死亡人數增加至二十四人，另有二千間屋燒毀。大火迄今燒毀五萬九千平方公里土地，相當於五十三個香港。生態學家估算，僅在紐省就有至少四億八千隻野生動物在大火中喪生。

　　新南威爾斯省（維省）的林火燒毀兩個變電站與輸電䌫，維省（包括省內最大城市雪梨）的電力供應受威脅。雪梨當局呼籲民眾關掉游泳池水泵、無人房間的照明，並避免使用洗衣機和洗碗機。

　　澳洲總理莫里森在坎培拉宣佈，首次召集國防軍近三千名預備役軍人協助民眾安全撤離，及協助疏散中心的工作。身為澳洲國家元首的英女皇伊利沙伯二世及威廉王子夫婦等星期六晚發表聲明，對澳洲嚴重的山火，表示驚訝及深感悲痛，又為消防員打氣。



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