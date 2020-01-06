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利比亞軍事學校遭空襲 至少28死

2020-01-06 列印
　　利比亞首都的黎波里一間軍事學院周六遭到空襲，造成至少二十八人死亡，數十人受傷。當地傳媒報道，空襲是叛軍所為。利比亞民族團結政府軍方發表聲明說，支持利比亞「國民軍」領導人哈夫塔爾的叛軍發動空襲，造成軍事學院二十八名學生死亡，另有數十人受傷。

　　軍方在社交媒體上發佈的照片顯示，遇襲現場血跡斑斑，多人躺在地上，現場停着救護車。照片還顯示有多名傷者在醫院接受救治。截至目前，利比亞「國民軍」尚未就今次空襲表態。

　　二○一一年卡達菲政權被推翻後，利比亞局勢一直動盪，內戰持續。目前，利比亞兩大勢力割據對峙。獲得聯合國承認的民族團結政府，與支持政府的武裝力量控制西部部份地區；國民代表大會則與哈夫塔爾領導的「國民軍」結盟，控制東部和中部地區、南部主要城市及部份西部城市。

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