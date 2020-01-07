賓州旅巴與多車串撞 釀五人死 傷者包括華人

美國賓夕法尼亞州發生多車相撞的嚴重車禍，一輛載客旅遊巴與多架汽車相撞，造成最少五人死亡及六十人受傷。據報傷者包括五華僑和留學生，而其中一位死者為華人巴士司機。而中國駐紐約總領館已派員為涉及事故的中國公民提供協助。



事發在當地星期日凌晨三時許，位於匹茲堡（Pittsburgh）以東五十公里的威斯摩爾蘭縣（Westmoreland County）的一條收費公路路段。車禍涉及兩輛拖掛式貨車、一輛旅遊巴、一輛聯邦快遞貨車及數輛私家車，傷者年齡介乎七至五十二歲，當中九人未成年，他們送院留醫，車禍導致大段公路要封閉。



全國運輸安全委員會派人到場調查。公路旁護欄外有積雪，不排除車禍與天氣有關。



