  • 2020年1月8日 星期三
  • 21º
  • 66%
熱門： 修例風波勇武連儂牆伊朗武漢肺炎

日報新聞 > 國際

殉職消防員出殯 幼女戴父頭盔代領獎章

2020-01-08 列印
　　澳洲山火肆虐造成至少二十五人死亡，多名消防員殉職。新南威爾士州農村消防局其中一名殉職消防員奧迪亞（Andrew O'Dwyer）今日出殯，其半歲女兒戴著父親的頭盔，代父親接過追頒頒獎的英勇勳章。三十六歲的消防員奧迪亞上月十九日在救火期間，因消防車不慎撞上燒焦的塌陷樹，導致車輛翻側而犧牲，而他的女兒僅十九個月大。

　　消防局專員費士文（Shane Fitzsimmons）將一面旗幟交給奧迪亞的妻子和父親，而奧迪亞的女兒夏洛特穿著一條白色裙子，戴上父親的頭盔，代表爸爸接受追頒的英勇勳章，其後夏洛特不肯離開父親的靈柩，觸摸父親的棺木，向他道別。

　　紐省鄉區消防處長費士文（Shane Fitzsimmons）哽咽向夏洛特表示，她父親是無私，特別的人，他離去是因為他是英雄。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd