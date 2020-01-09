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泰首間「大麻診所」開張

2020-01-09 列印
　　泰國自從二○一八年大麻合法化後，經過一年，首家由公營機構運作的大麻醫療診所，正式於曼谷近郊投入服務，提供患者含有大麻成份的藥劑。據了解，患者大多是癌症病人。

　　據外媒報道指，診所現時所提供藥用大麻，以治療偏頭痛、失眠、噁心與疼痛等症狀為主，更可減輕化療的副作用。

　　報道引述泰國醫生回應，大麻至少可以改善病患的生活品質，起碼可以減輕已經服用十年或二十年現代化學藥物的副作用。

　　泰國政府預期未來將於泰國各大地區都開設大麻診所，計劃將開設七十七間。此舉除了認同大麻的藥效外，亦是看好大麻的龐大經濟潛力。據報，以亞洲地區的藥用大麻市場來估算，預料二○二四年價值將達至五十八億美元。

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