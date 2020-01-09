普京突訪敍﻿﻿會晤巴沙爾﻿ 商打擊區內恐怖主義

中東地區緊張局勢升級之際，俄羅斯總統普京突然到訪敍利亞首都大馬士革，會晤敍利亞總統巴沙爾，商討區內局勢，強調會打擊敍利亞境內的「恐怖主義」。這是二○一一年敍利亞危機爆發以來，普京首次訪問大馬士革。據早前外媒分析指敍利亞是伊朗周邊的重要盟友之一，伊朗和俄羅斯支持執政的大馬士革派，土耳其則是支持反對派。



敍利亞總統府發放普京與巴沙爾會晤及握手的照片。克里姆林宮亦證實，普京到訪大馬士革的俄軍指揮部，與巴沙爾會晤，並聽取軍方匯報。兩人又參觀東正教教堂和倭馬亞清真寺等。俄羅斯自二○一五年起，派兵協助敍利亞政府軍對抗反政府武裝份子。二○一七年十二月，普京宣佈從敍利亞撤軍，但承諾繼續保留在赫邁米姆空軍基地和塔爾圖斯海軍基地駐軍。



兩人今次會晤針對敍利亞及地區近期局勢進行討論，涉及伊德利卜地區和敍國北部局勢、打擊恐怖主義和推進敍利亞政治進程等議題。普京之後轉往土耳其最大城市伊斯坦布爾，將與總統埃爾多安會晤，商討敍利亞及利比亞局勢，並會一起出席連接俄羅斯與土耳其輸氣管的啟用儀式。



美軍本月三日擊殺伊朗革命衞隊精銳聖城旅指揮官蘇萊馬尼，導致中東區域緊張劇烈升級。伊朗舉國上下要求對美國進行報復，更向美軍駐伊拉克兩個基地發射導彈。由於敍利亞有大約六百名美軍駐紮，令到敍利亞也成為美、伊衝突潛在地點。



普京於此時突然到訪大馬士革，格外受到矚目。各國對伊朗攻擊的反對不一，日本首相安倍晉三因應局勢緊張取消前往中東行程，據日本共同社報道，就伊朗攻擊伊拉克境內駐有美軍的基地一事，安倍晉三下令加緊收集情報；韓外交部發言人周二表示：尚未決定是否向霍爾木茲海峽派兵，不過南韓國安首長昨日抵美，韓聯社報道指，他或與美方談及對朝制裁和對伊派兵。



