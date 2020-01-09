爽身粉與患卵巢癌 研究證無直接關係

由美國政府牽頭進行的一項大型研究發現，沒有強而有力的證據證明，嬰兒爽身粉與女性患卵巢癌有直接關係。研究結果在《美國醫學協會期刊》刊登，分析了二十五萬名女性，而結論強調「整體上令人放心」。



這些婦女定期被問及在生殖器部位使用爽身粉的情況，當中有四成人使用爽身粉。在長達十一年的追訪中，有二千一百六十八名女性患有卵巢癌。其中使用爽身粉的女性，與沒有使用爽身粉的女性，患卵巢癌的比例大致相同。



爽身粉的主要成份是滑石粉，但有關滑石粉的健康問題，已令到數以千計美國婦女向生產商強生興訟，聲稱這些粉末中的石棉，會導致她們患癌症。



滑石是一種結構類似石棉的礦物，已知道會致癌。一九七六年，化妝品業已同意確保在滑石產品中，不可以含有可檢測出數量的石棉。



