﻿美基地遇襲﻿﻿華府決定不反擊﻿ 伊朗射導彈事先通風

伊朗周三凌晨發射導彈攻擊駐有美軍的伊拉克基地後，美國總統特朗普暗示無意軍事反擊。美國傳媒報道，伊朗曾透過三個秘密渠道向美方表示，報復點到即止。伊朗革命衞隊高級指揮官阿拉吉昨日也稱，該波攻擊意不在殺死美軍士兵，而是破壞美國的「軍事機器」。華府眾國安官員事發後齊集白宮的戰情室商討回應方式，最後決定不作軍事反擊。



美國媒體引述華府高官稱，從美東時間周二深夜到周三早上，伊朗透過至少三個秘密渠道，包括瑞士等國，開始與美國政府聯繫。據稱，伊朗的訊息很明確：這是他們唯一的回應，伊朗方面正等待觀察美國下一步會做甚麼。美國的回答包括他們知悉伊朗在中東掌控代理人，如真主黨，他們可能發動攻擊。消息人士指，伊朗稱對這些中東「代理人」的所為不負責，美國則表明不接受這一說法。



副總統彭斯後來接受電視訪問時說：「我們接獲一些令人鼓舞的情報，稱伊朗正釋放消息，要其盟友民兵別對美國目標或平民採取行動。」《華盛頓郵報》則引述華府高官指，伊朗為報復將領蘇萊馬尼被殺，而以導彈攻擊美軍基地之舉有經過計算和調校，盼造成最低損害。匿名官員透露，除了美方掌握情報，伊拉克也在伊朗發射導彈前數小時就通知美國。



美國媒體又報道，彭斯在東岸時間周二傍晚與國務卿蓬佩奧等華府高官齊集白宮戰情室，商討形勢。據報，會議首要目標是確定是否有美國人在空襲中喪生。鑑於無人員傷亡，整個戰情室氣氛變得克制。



美國國防部長埃斯珀則表示，伊朗在其境內的三處地點，向美軍基地共發射十六枚短程彈道導彈，其中十一枚擊中伊拉克境內的阿薩德基地，一枚擊中埃爾比勒基地。此外，導彈擊中一架直升機，波及跑道和停車場等，但並未造成嚴重損失。他表示，無法預測伊朗是否仍會發動新一輪報復性襲擊，強調目前美軍保持警戒狀態。



