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老翁取消環遊世界接管雜誌

2020-01-10 列印
　　七十一歲退休老翁布茨（Carl Butz）決定取消環遊世界的旅程，接管加州歷史最悠久的半月刊《山地信使報》（Mountain Messenger）。該報的七十歲總編魯塞爾即將退休，報社本來面臨停刊。

　　《山地信使報》於一八五三年創刊，至今已有一百六十六年歷史，現任出版人兼總編魯塞爾本月退休，花了一年時間物色新買家，都無人接手，報社可能要結業。布茨知道這個消息後，決定接手繼續經營該報。他說：「我喪妻已三年，現在是我生命中的新一章。我會做些甚麼？又去環遊世界？不，我要為社區做一點好事。」

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