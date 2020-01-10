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島根足立美術館膺至Like庭園

2020-01-10 列印
　　港人假日喜歡前往日本旅行，當中精緻的日本庭園是眾多「打卡」地點之一。二○一九年日本庭園排行榜早前公佈名單，日本島根縣安來市的足立美術館獲選第一名，已是連續十七年高居榜首。

　　美國的日本庭園專業雜誌《日本園藝雜誌》自二○○三年推出日本庭園排行榜，每年邀請國內外專家，分別評估日本九百多處庭園的質量、建築和諧度、員工的應對等，以此作為準則進行排名。雜誌每年都將足立美術館列為最美庭園，讚揚其自一九七○年開館以來，將庭園視作美術作品，全年無休進行打理。館長足立隆得獎後強調，將比以往更加盡心，追求日本庭園的美與魅力。

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