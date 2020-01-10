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UFO再現？其實是富士山觀望台

2020-01-10 列印
　　一名日本網民近日自稱發現UFO，從其提供的相片可見，儘管該隻不明飛行物屬「經典型號」，但依然充滿疑點。該名日本網民初時百思不得其解，於是分析當其時的拍攝位置和角度，終於發現，原來所謂UFO，只是長島町「名花之里」富士山外的觀展望台，但由於拍攝當日大霧，同時兩地距離較遠，相片中無法看清連接展望台的支架。

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