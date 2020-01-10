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哈里梅根突宣佈 告別皇室「高級角色」

2020-01-10 列印
　　英國哈里王子及夫人梅根昨日宣佈，將會從高級皇室人員的角色中退下來，未來會平衡分配在英國及北美的時間，並努力達致財政獨立，但他們同時強調會繼續支持女王。

　　兩人發表的聲明表示，在英國和北美兩地平衡分配時間，可以讓他們在皇室傳統下養育兒子阿奇，也可以讓他們一家人有空間展開新一頁，包括成立慈善機構。白金漢宮發言人則指，皇室有關哈里與梅根退下來的討論仍處於早期階段，皇室成員理解哈里與梅根兩人想有不同的發展，但這是非常複雜的議題，需要時間去處理。

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