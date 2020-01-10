日本高田再回收 千萬個安全氣袋

練馬師韋達申請替「廣陵王」在配備中除去頭罩及繫舌帶，並加入交叉鼻箍。受薪董事小組就此事向他作出查詢。「廣陵王」在轉至韋廄前，上仗於七月七日出賽時獲勝，當時僅佩戴頭罩及綁繫舌帶，而該仗為該駒第二次上陣。 韋達表示，「廣陵王」轉至其馬房後操練表現更為成熟和放鬆，尤其是在沒有佩戴頭罩下快操時反應更佳。「廣陵王」於十二月十三日由騎師何澤堯策騎參加試閘時佩戴了頭罩，經諮詢何澤堯的意見後，韋達認為，該駒在不佩戴該項配備下可交出更佳表現。因此，他在「廣陵王」十二月二十八日進行的最近一次試閘中替該駒除去頭罩。考慮到「廣陵王」在該項試閘的表現後，他與再次策騎該駒參加試閘的何澤堯一致同意，現已...

2020-01-10