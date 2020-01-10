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日本高田再回收 千萬個安全氣袋

2020-01-10 列印
　　日本高田（Takata）公司宣佈，再回收多一千萬個售賣給十四家不同汽車製造商、安裝在汽車前座的安全氣袋，因為有跡象顯示，這些氣袋啟動時衝力太猛及會彈射出碎片，可能會對乘客構成危險。

　　這是高田公司根據二○一五年與美國監管部門國家高速公路交通安全局所達成的協議，而作出的最後一輪回收行動。單是在美國市場，該公司總共要回收七千萬個懷疑有問題的汽車安全氣袋，今次宣佈要回收的是其中一部份。全球各地總共有一億個安全氣袋要回收。

　　受影響的包括奧迪、寶馬、本田、Daimler Vans、快意佳士拿、法拉利、福特、通用、萬事得、三菱、日產、豐田、福士等著名品牌的汽車。各車廠將會自行決定哪些型號的汽車受影響及安排回收。福特、快意佳士拿、本田和萬事得均已公佈相關消息。

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