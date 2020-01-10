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教宗親近觸信眾 笑言：會送吻

2020-01-10 列印
　　一周前被拍攝到發脾氣大力拍打一名女子的教宗方濟各，日前再度近距離接觸信眾，但今次表現得十分友善，還開玩笑對一名修女說：如果她不張口咬人，他便送上一吻。教宗按照慣例，每周三都公開接見來自世界各地的天主教徒和訪客。當他步過一個大廳時，一名修女大聲對他說：「一個吻，教宗。」 教宗回應道：「答應，你不會咬人。」該名修女點點頭，教宗走上前親切地吻她的面頰一下，之後再與其他信眾打招呼。

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