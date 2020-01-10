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暖春影響 東京櫻花料早開

2020-01-10 列印
　　全球天氣反常，民間氣象公司「日本氣象公司」在官網公佈二○二○年首次櫻花開花預測，指受到暖春影響，東京將提早在三月十九日前後開花。日本氣象公司預測，受今年日本暖冬及暖春傾向影響，雖說暖冬會延緩櫻花開花時間，但接下來的暖春對櫻花成長影響比暖冬更大，因此全日本可能都會較往年提早開花。東京和高知可能在三月十九日前後首先開花，較往年提早約一周；接下來是九州的福岡約在三月二十日開花，較往年提早約三天；關西的大阪預估約在三月二十五日開花，較往年提早約三天。

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