美眾院通過《戰爭權力法案》 限制特朗普對伊開戰

美國國會眾議院周四以二百二十四票對一百九十四票通過《戰爭權力法案》，限制總統特朗普將來再向伊朗採取軍事行動的權力，希望藉此紓緩波斯灣的緊張局勢，以及避免令美國捲入另一場大型戰爭。不過，這只是一項沒有約束力的議案，毋須提交上總統辦公桌讓特朗普簽署。白宮形容這項法案「荒謬及誤導」。



大部份議員跟隨本身政黨的立場和路線投票，只有三名隸屬執政共和黨的議員倒戈，投了贊成票，要求特朗普及其政府將來除非得到國會授權，否則不得再向伊朗採取軍事行動。隸屬民主黨的女議長佩洛西表示，雖然這是一項無約束力議案，但卻是有其作用的，因為這是美國國會所發出的聲明。



她說，這項法案藉著限制特朗普的軍事行動，保護美國人的生命和價值觀。國會已經發出了明確的訊息，要求政府必須想辦法令目前的緊張局勢降溫及必須避免使用更多暴力。



