美眾院通過《戰爭權力法案》 限制特朗普對伊開戰

大部份議員跟隨本身政黨的立場和路線投票，只有三名隸屬執政共和黨的議員倒戈，投了贊成票，要求特朗普及其政府將來除非得到國會授權，否則不得再向伊朗採取軍事行動。隸屬民主黨的女議長佩洛西表示，雖然這是一項無約束力議案，但卻是有其作用的，因為這是美國國會所發出的聲明。
她說，這項法案藉著限制特朗普的軍事行動，保護美國人的生命和價值觀。國會已經發出了明確的訊息，要求政府必須想辦法令目前的緊張局勢降溫及必須避免使用更多暴力。
今日是台灣的總統及立委大選，三名總統候選人分別舉行選前之夜的造勢晚會，作最後衝刺拉票。爭取連任總統的蔡英文昨晚在台北凱達格蘭大道，舉行壓軸一場造勢晚會，現場參與人數於晚上九時已超過三十萬人。此外，民進...
2020-01-11
中國人的文化喜歡在結婚時大擺筵席，不過浙江寧波一位億萬富二代卻打破常規！富二代嚴旭東結婚時捨棄豪華場面，只有四桌客人，身上所穿婚紗禮服也在千元以下。新人揭露背後原因：婚禮省下來的錢，已捐助給有需要的民...
2020-01-11
烏克蘭客機周三在德黑蘭機場失事墜毀、導致全機一百七十六人死亡的災難有驚人發展。美國、加拿大和英國均聲稱更多證據顯示，肇事客機極可能被伊朗軍方發射的導彈擊落。伊朗否認並要求加拿大提供相關的情報資料，又邀...
2020-01-11
恒基旗下的港島西半山羅便臣道The Richmond，發展商於周五（10日）晚開價，首批30伙折實598.8萬入場，以開放式及一房戶為主，最快周末開放示範單位予公眾參觀。 恒基物業代理營業（二）部總...
2020-01-11
外圍股市再創新高，港股反覆向好，其中科網巨企顯著跑出，龍頭騰訊（700）逼近400元關，阿里巴巴（9988）亦再創本港上市新高，帶動港股投資氣氛向好，港股交投自上月17日以來終錄得破千億元成交，成交金...
2020-01-11
熱刺領隊摩連奴先泊大巴，再長傳反擊的唯一戰術，今晚英超主場對利物浦勢失靈。事關中鋒哈利卡尼要施手術根治大腿傷患，最少缺陣三個月，陣中沒球員可接應長傳發動突襲，今仗難與不敗紅軍抗衡，客勝去馬。 摩連奴戰術獨沽一味穩守突擊，入主熱刺以來依樣葫蘆由中堅艾達韋列特發動長傳，哈利卡尼作橋頭堡接應。他領軍頭九輪英超場均長傳五十四點五次，是球隊期間共入十八球的基礎。 無卡尼長傳作廢 可是，哈利卡尼上場英超拉傷左大腿肌腱，球會周四證實此子需接受手術，四月初才復操。沒有這名中鋒作支點，狂人的長傳反擊即崩潰，尤其此子今季各賽事四次缺陣，熱刺只得三和一負。 反觀紅軍挾跨季三十七場英超不敗，今仗無...
2020-01-11
市面大部份吸塵機械人都是圓碌碌，但Panasonic新推出的「吸塵Robot」卻採用三角形設計，以便深入掃淨牆角，而且備有微塵感應器，自動偵測二十微米塵埃，加上超音波及紅外線防撞感應器，運作起來比傳統...
2020-01-10
現年30歲的李明蔚（Sarena）患上罕見的鼻咽腺樣囊性癌，抗癌8年多，先後接受電療、化療令她痛不欲生。最近Sarena再冒險接受跟進治療手術，無奈效果唔理想，導致右眼完全失去功能，且不能再說話。目前...
2020-01-11
最近中東局勢弄得一團糟，主要因為美國總統特朗普下令以無人機發射導彈，擊殺剛抵達伊拉克的伊朗「聖城旅」將軍蘇萊曼尼。 蘇萊曼尼一直是美國中情局的眼中釘，因為「聖城旅」是伊朗革命衞隊的對外擴展組織，在伊拉克、敍利亞和阿富汗等地扶植親伊反美的武裝勢力。問題是公然擊殺伊朗的一名現職高階將軍，無異向伊朗宣戰。前任美國總統無論是小布殊或者奧巴馬，都不敢進行這樣的計劃，但特朗普就在美國駐伊拉克大使館被闖入之後，他懷疑是伊朗指使，便下令擊殺蘇萊曼尼，以洩心頭之恨。 特朗普這個決策模式，很多聰明的前任都不敢做的事情，現任決策人卻遽然拍板進行，其風險程度可想而知。 美國擊殺蘇萊曼尼之後，更硬指...
2020-01-11
韋達騎而優則練，今季開倉成績穩步上揚，近期更連贏六日，今期兵分九路，頭場「威風凜凜」未跑先矚目。「十三哥」是日究竟能奪幾W？最為馬迷關注。 韋家軍今日精銳盡出，單數新勝馬就有三匹之多，包括上仗...
2020-01-11