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哈里梅根「退隱」 英女皇震怒

2020-01-11 列印
　　英國哈里王子和夫人梅根突然宣佈退隱，不再擔當皇室「高級成員」的角色，令各方震驚，連皇室內部也亂作一團。有傳媒形容皇室家庭「分裂」，也有報道指女皇感到「沮喪」。哈里和梅根周三晚發表「退隱」聲明，宣佈停止擔當皇室「高級成員」的角色，今後財政獨立及會在英國和北美兩邊走。據當地傳媒報道，兩人婦公佈這項決定之前 ，沒有預先告訴祖母英女皇，令女皇感到憤怒。

　　哈里的父親查理斯及兄長威廉也被蒙在鼓裏。有白金漢宮官員警告，若哈利與梅根無視女皇命令，包括在高級皇室成員確定前公開計劃，二人將受懲罰。

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