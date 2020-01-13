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澳洲山火增至28死 總理承認做得不足

2020-01-13 列印
　　澳洲自去年九月起的山火，至今超過一百二十三個火頭，有約一半仍未受控，死亡人數升至二十八人，超過二千間房屋被焚燬。澳洲總理莫理森昨日首度承認，處理山火工作不足，認為自己可以做得更好。

　　持續近三個月的山火，導致再多一名消防員在救火時殉職，死亡人數增加至二十八人，成千上萬名民眾被逼撤離，超過一千萬公頃土地被焚毀，有關面積相當於一個韓國。莫理森首度承認，處理山火的工作做得不足，強調政府將會向受山火影響的居民、參與救災的消防員及緊急人員提供更多的精神健康支援，同時希望日後可做好減排的工作。

　　

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