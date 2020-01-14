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菲律賓塔阿爾火山料有「致命爆發」

2020-01-14 列印
　　菲律賓塔阿爾火山活動加劇，昨日凌晨開始噴發岩漿，引發上空出現閃電及雷鳴。當局估計，可能在幾個小時至幾日內，發生「致命噴發」，包括出現岩漿流及噴出巨石。

　　當局表示，火山口活動加劇，附近已發生七十五次地震，已將警戒級別，提升至最高五級當中的第四級，火山身處的八打雁省，進入災難狀態，超過一萬名民眾撤離。火山前日開始噴出火山灰，影響首都馬尼拉一帶接近一日，有民眾表示，藥房的口罩已經售罄。受火山灰影響，馬尼拉政府部門暫停辦公，市內所有學校暫停開放，交易所暫停所有股票交易。

　　首都國際機場在昨日局部重開，航班有限度升降，約二百四十個航班取消，影響超過六萬旅客，當局呼籲旅客出發前，先向航空公司了解最新資訊。

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