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日本億萬富翁 徵女友環月旅行

2020-01-15 列印
　　將成為美國SpaceX首名太空乘客的四十四歲日本億萬富翁前澤友作，日前在網上徵集女友，與他一起在二〇二三年進行人類首次私人環月旅行，旅行同時將被拍成一部紀錄片，題目為《滿月戀人》。

　　徵集活動的截止日期是本月十七日，前澤友作將會在今年三月底前，從報名者中挑選一位女性，作為他的新女友，一同進行繞月旅行。他要求，報名者必須是二十歲以上的女性，且對進入太空非常感興趣，並能為此做好準備。更重要的是，這名女性將成為他的終身伴侶，屆時兩人會在外太空喊出雙方的愛，並祝願世界和平。

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