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撐傘海豹為水族館擺脫困境

2020-01-15 列印
　　位於日本香川縣高松市屋島山頂上的新屋島水族館，早前曾因訪客減少而休館。但兩頭會撐傘的海灣海豹，近日卻幫水族館擺脫困境。

　　海豹撐傘的表演去年九月起走紅，有觀眾在社交帳戶上傳海豹撐傘的照片，形容「十分可愛」，二十二歲的母海豹「水雨」和十歲的公海豹「海雨」，每日都會定期在水族館登台表演獨門秘技撐傘，但每次表演場館都只能容納約一百名觀眾，因此訪客若要一睹其風采，至少要提早一小時等候。

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