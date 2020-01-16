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日皇德仁將應邀訪英

2020-01-16 列印
        英國官員昨日宣佈，日皇德仁接受英女皇的邀請，預定在四月至六月間，前往英國進行國事訪問，屆時將下榻溫莎堡。

　　白金漢宮在一份簡短的聲明中表示：「日皇與皇后雅子已經接受女皇陛下邀請，將於今年春季抵英國進行國事訪問。」加入歐盟將近五十年後，英國預定本月三十一日脫歐，並開始把外交和經濟關注焦點轉移至世界其他地區。德仁與雅子訪英，也是英國脫歐後舉行的首場國事訪問，亦是九十三歲的英女皇自一九五二年登基以來，日本對英國進行的第三次國事訪問。
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