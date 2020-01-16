伊朗網民號召更多人上街抗議 ﻿《紐時》﻿﻿公開烏客機墜毀片段﻿

伊朗早前錯誤彈擊落一架烏克蘭國際航空客機，《紐約時報》昨日公開一段新影片，顯示兩枚導彈在相隔二十三秒先後擊中客機，客機曾試圖返回機場，但最終爆炸墜毀。此外，伊朗多地的反政府示威昨日進入第五日，有網民號召更多人上街抗議。



《紐約時報》公開一段據報已查證的影片，報道形容，第一枚導彈破壞了客機的應答器，但二十三秒後，客機被第二枚導彈擊中時，隨即起火，客機當時仍試圖折返機場，但最終在空中爆炸，墜毁落地。報道又指，影片是由比卡捏村一棟建築物屋頂的閉路電視拍攝，當時客機的位置距離伊朗發射導彈的軍事設施約十二點八公里，比卡捏村則與之相距約六點三公里。至於影片顯示拍攝日期為二○一九年十月十七日，而非事故發生的一月八日，報道解釋，相信是因為閉路電視採用波斯曆而非公曆。



伊朗官方媒體報道，伊朗當局前日就事故拘捕多人，被捕者包括一名聲稱拍攝到客機墜毀情況的男子，該名男子將有關影片上載網絡。伊朗革命衞隊為此將其扣押，並考慮控告他危害國家安全。但英國BBC報道指，初次報道有關影片的記者證實，其線人現在仍然安全，指伊朗當局拉錯人。



此外，伊朗反政府進入第五日，全國多地數以千計群眾上街抗議政府造成墜機事故，並在事發後的幾日隱瞞事實。由於伊朗當局對外媒報道的限制，現場示威的細節並不清楚。



但據網絡流傳的片段，可見伊朗警方曾使用電棍毆打示威者，現場出現槍火和血跡。當地周三正值事故發生後第七日，有伊朗網民號召更多人上街，以反對「敗壞的政府」。



