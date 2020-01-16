德證實審訊三人 疑為中國當間諜

德國檢察部門昨日證實，正對三人進行問話，懷疑他們為中國進行間諜活動。調查人員曾到三人位於比德國柏林、利時布魯塞爾、巴伐利亞及巴登-符騰堡的住所及辦公室蒐證，但暫時未有人被捕。



德國《明鏡周刊》報道，指被問話的三人中，其中一人是一名德國的前歐盟外交人員，曾經在布魯塞爾的歐盟委員會工作，多次出任歐盟大使，相信曾到訪中國。該人在二○一七年轉到德國一家著名的游說公司工作，並延攬另外兩人，三人同年開始間諜活動。報道又指，涉事的前外交人員及另一人，與中國國安部門共享私人及商業情報，其餘一人則對此表示同意。



此外，美國在日前正向英國及歐盟施壓，要求不要採用中國電訊設備商華為的5G網絡技術；英國首相約翰遜則回應指，若有人反對，應同時提出替代方案。



