高比拜仁妻回應墜機 「悲痛但要面對現實」

美國NBA球星高比拜仁墜機意外身亡後，太太瓦妮莎首度在社交網站貼文回應事件，感謝連日來各界的支持，形容突然失去丈夫及女兒吉安娜，令家庭徹底崩潰，沒有字句能夠形容現時的悲痛。



瓦妮莎在貼文未有交代高比與吉安娜的葬禮及追思儀式的安排，她提及無法想像沒有他們的生活，但表示正努力去接受這個現實，並希望外界繼續尊重她家庭的私隱。她貼文中另一重點是Mambaonthree基金，據基金會網頁指，基金的存在是為了紀念和支援二○二○年一月二十六日悲劇中其他七名受害者的親人。據指所有對該基金會的捐款將直接用於他們的家人。



