上皇明仁一度昏迷 已甦醒及好轉

日本皇室發言人周四證實，去年退位的日本前任天皇、即現任上皇明仁周三身體不適，短暫昏迷及失去意識，現在已經恢復清醒及好轉，周四早上如常吃早餐。



據報檢驗及測試結果未異常，暫時未找到他昏厥的原因。據共同社報道，他於周四早上照常吃早餐，並接受一名神經專科醫生檢驗，又進行了磁力共振MRI腦部掃描，無異常狀況。



據日本傳媒報道，明仁是周三於京都港區「吹上仙洞御所」內出意外。明仁獲急救後恢復意識，醫生初步診斷，沒有中風的跡象。有日媒指，上皇去年七月曾在吹上仙洞御所一度出現了強烈的腦貧血症狀。



