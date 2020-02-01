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舊制服曾被投訴損健康 達美航空換新裝

2020-02-01 列印
　　在全球各地有超過六萬名制服員工的美國達美航空公司，將會為空中服務員及機場客戶服務部的人員，推行全新的制服計劃，因為有員工投訴現時規定他們穿著的制服，對他們的健康構成嚴重問題。

　　數以百計的達美航空員工採取集體訴訟行動，控告制服製造商Lands' End，指該公司製造的制服導致他們的皮膚出疹、呼吸困難及引起其他健康問題。Lands' End的辦公室及廠房位於威斯康辛州密爾沃基市以西一百九十三公里外的道奇維爾鎮。總部設在亞特蘭大的達美航空周四發表聲明稱，計劃利用這個機會為員工設計新制服，尋找更持久實用的材料、控制生產過程及讓員工有更多選擇。公司管理層答應，新制服將會有「OEKO-TEX STANDARD 100」標籤，即符合紡織業化學測試的最高標準。

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