孫力軍判處死緩 剝奪政治權利

公安部原黨委委員、副部長孫力軍（見圖）受賄、操縱證券市場、非法持有槍支一案，昨日由吉林省長春市中級人民法院作出一審判決，就受賄罪判處死緩，涉案受賄金額六億四千六百萬餘元（人民幣，下同）。



根據判決，孫力軍以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期屆滿，依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。另查明，一八年上半年，孫力軍應他人請託，指使有關人員通過集中資金優勢連續買賣等方式，影響股票交易價格和交易量，幫助他人避免損失一億四千五百萬餘元，還違反槍枝管理規定，非法持有槍枝。



法院判決，操縱證券市場罪判處有期徒刑八年，並處罰金人民幣一百萬元，非法持有槍支罪判處有期徒刑五年，對孫力軍受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。