內地網民：英語難學惟不可缺

有人大代表建議降低英語教學比重，教育部回覆指，對比其他學科，中小學英語教學時數已明顯偏低。不少內地網民認為，這個建議不切實際，雖然英語難學，但佔有主導地位，國家要發展就不可以缺少這個外語能力。



對於有全國人大代表在會議提出，要增強文化自信、增加中國文化內容教學改革和降低英語教學比重，教育部回覆指，現時中小學外語課佔比明顯低於語文、數學、體育、藝術等學科，教育部亦將進一步加強中華優秀傳統文化教育，引導學生堅定文化自信，自覺弘揚中華優秀傳統文化。



教育部在建議答覆中指出，外語是學生德智體美勞全面發展的重要組成部分，有助於培養學生中國情懷、國際視野和跨文化溝通能力，根據《義務教育課程方案（2022年版）》規定，現時語文科佔課時比例兩成，數學佔一成多，外語則佔百分之六至八。