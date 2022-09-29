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中國兩大熊貓贈卡塔爾賀世盃

2022-09-29 列印
■中國將向卡塔爾贈送兩隻大熊貓，祝賀世界盃賽事順利舉行。
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中國將向卡塔爾贈送兩隻大熊貓，祝賀世界盃賽事順利舉行。中國駐卡塔爾大使周劍表示，這是十四億中國人民為卡塔爾世界盃獻上的禮物，肯定會成為中卡友誼的新象徵。
  外媒報道，周劍在當地一個活動上宣佈，將於十月向卡塔爾贈送兩隻大熊貓，慶祝十一月二十日開鑼的世界盃賽事。
  兩隻大熊貓的名字已起好，分別取作蘇海爾（Suhail）與索拉雅（Soraya）。
  根據卡塔爾傳媒報道，兩隻大熊貓將入住波斯灣沿岸城市一個新公園，當局正為大熊貓飼養環境創造條件。卡塔爾是炎熱的沙漠國家，園方為實現露天降溫，栽種了大量樹木和植物，大熊貓亦會生活在空調之下。
  早年中國向多國贈送大熊貓，被西方稱為「熊貓外交」，但八十年代為響應保護瀕危動物，中國已停止贈送大熊貓出國，今次舉動可謂罕見。
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