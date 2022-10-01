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團團病重 內地熊貓專家可會診

2022-10-01 列印
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大陸送贈台灣的大熊貓團團早前傳出病重，國台辦發言人朱鳳蓮周三表示，大陸的專家十分關切，願意在專業領域提供技術支持和幫助。台灣陸委會則說，如果台北市立動物園認為有需要陸方專家到台會診，可以提出專案申請，相關機關將提供必要協助。

大陸在二○○八年送贈台灣一對國寶大熊貓團團和圓圓，讓牠們安居台北市立動物園。園方上個月發現團團食欲不佳，嘴角有白色泡沫，出現疑似癲癇症狀，其後確認團團腦部有局部液化壞死的病變，正在找出其病因。

朱鳳蓮表示，團團、圓圓受到廣大台灣同胞，特別是台灣小朋友的喜愛，在兩岸專家共同努力下，團團圓圓分別在一三年和二○年順利生下了圓仔和圓寶，組成新的小家庭，陸方和大家一樣希望團團能夠早日康復，繼續陪伴台灣的朋友們。
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