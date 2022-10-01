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台兩棲「玉山艦」交付

2022-10-01 列印
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台灣海軍首艘萬噸級兩棲運輸艦「玉山艦」交付。台灣領導人蔡英文昨主持交艦典禮時表示，「玉山艦」平時可執行離島物資補給及人員運送任務，並擔任救災和緊急醫療的工作，在戰時更能編成特遣部隊，進行兩棲增援。

蔡英文強調，唯有強化自我防衞能力，才有真正的和平。海軍司令部表示，「玉山艦」交付展現海軍矢志捍衛台海安全的決心。「玉山艦」滿載排水量達一萬零六百噸，配備四座八聯裝「海劍二」防空飛彈，合計達三十二枚飛彈，「海劍二」飛彈射程約三十至五十公里。

交艦典禮昨午於台灣國際造船股份有限公司高雄港區舉行。台船董事長鄭文隆指船艦的設計，具有載運登陸戰車、登陸艇、直昇機、彈藥、物資等功能，並具有匿蹤型外觀、電磁脈衝防護、智慧型調水系統等特殊性能，能長時間在外海獨立執行兩棲作戰。
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