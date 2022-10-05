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北京下月復辦馬拉松

2022-10-05 列印
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由於疫情關係，北京馬拉松已停辦兩年，主辦方中國田徑協會與北京市體育局宣佈，今年的北京馬拉松將於十一月六日恢復舉行，昨起接受報名，至周五十時截止。

賽事起跑點為天安門廣場，終點為奧林匹克公園景觀大道，當局預計參賽規模有三萬人。
報名人士須持有北京戶籍或居住證，並遵守完成疫苗接種等防疫規定，起跑後可不必佩戴口罩。

有內地民眾認為，北京馬拉松的復辦意味着防疫措施將逐步放寬，望期可以如期舉行。賽事時間點在中共二十大結束後的兩個星期，是自今年初北京冬奧舉辦以來的一場大型體育賽事。
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