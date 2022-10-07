深媽灣跨海通道料明年底貫通

位於深圳市西部的媽灣跨海通道預計明年底貫通，建成後有助完善前海外部路網結構，促進粵港澳大灣區交通互聯互通。深圳市交通運輸局透露，媽灣跨海通道工程掘進順利，正進行明挖隧道、綜合管廊主體結構施工，盾構機姿態及掘進參數一切正常（見圖），預計可於二○二三年底貫通。



媽灣跨海通道是深圳首條跨海隧道，起於前海媽灣港區的媽灣大道與月亮灣大道交叉處，止於寶安大鏟灣片區沿江高速大鏟灣收費站及金灣大道—西鄉大道交叉口，全長八點零五公里，亦是目前國內在建的最大直徑海底盾構隧道工程。有深圳市人大代表曾提出，加快推動新增港深連接線，結合媽灣跨海通道向南延伸至港珠澳大橋。