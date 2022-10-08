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﻿台警搗破人口販運集團拘8人﻿﻿﻿﻿﻿

2022-10-08 列印
■台警拘捕八名涉案男女歸案，依人口販運、恐嚇取財及違反護照條例等罪移送檢方。
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台灣警方持續偵查柬埔寨賣豬仔案件，根據回台受害者提供的情報，搗破一個人口販運集團，在九月拘捕八名涉案男女歸案，依人口販運、恐嚇取財及違反護照條例等罪移送檢方。

案情指出，至少有五十名原住民男女在社交平台看到招聘廣告，聲稱到柬埔寨從事打字工作，底薪每月四萬五千元新台幣（約一萬一千港元），不虞有詐便應徵出國。該人口販運集團為受害者代辦護照及訂機票，並偽造疫苗接種紀錄監送他們出國。

受害者到埗後被扣起護照，失去人身自由，被迫拘禁於園區從事電信詐騙，如果未達績效便會遭到體罰，想回台灣就須交付贖金。立委伍麗華發覺不少原住民男女受騙，透過管道將他們救出。
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