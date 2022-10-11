滬海警截走私冷凍食品 個別貨品含新冠病毒

■部分凍肉驗出含有新冠病毒。

自疫情發生以來，有不法分子走私急凍貨品入境，上海浦東海警局前日查獲一艘非法運輸急凍貨品船舶，拘捕七名涉案人士，起獲涉嫌走私急凍貨品二百多噸；據報個別貨品檢驗出新冠病毒。浦東海警局在轄區吳淞口海域附近，發現一艘可疑船隻故意規避海上管控，執法艇成功將該可疑船隻攔截。執法人員登上可疑船隻檢查，發現載有無合法來源證明的牛肉、牛肚等急凍貨品共約二百多噸，涉嫌走私。海警執法員當場扣押涉案船舶及所載急凍貨品；對涉案急凍貨品取樣和消毒，涉案人員要核酸檢測及隔離。