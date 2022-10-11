滬海警截走私冷凍食品 個別貨品含新冠病毒

浦東海警局在轄區吳淞口海域附近，發現一艘可疑船隻故意規避海上管控，執法艇成功將該可疑船隻攔截。
執法人員登上可疑船隻檢查，發現載有無合法來源證明的牛肉、牛肚等急凍貨品共約二百多噸，涉嫌走私。海警執法員當場扣押涉案船舶及所載急凍貨品；對涉案急凍貨品取樣和消毒，涉案人員要核酸檢測及隔離。
康文署多年來打擊炒場活動，成效不彰，場價不跌反升，「炒場黨」豬籠入水。署方昨日出四「辣招」，針對最多人租用的天然及人造草地足球場，申請抽籤者須提交多四名用場者資料，當中三人須現身簽場並踢波。有立法會議...
2022-10-11
自疫情發生以來，有不法分子走私急凍貨品入境，上海浦東海警局前日查獲一艘非法運輸急凍貨品船舶，拘捕七名涉案人士，起獲涉嫌走私急凍貨品二百多噸；據報個別貨品檢驗出新冠病毒。浦東海警局在轄區吳淞口海域附近，...
2022-10-11
法國一家拍賣行早前舉辦拍賣會，一個中國青花瓷天球瓶原本估值僅二千歐羅（一萬五千二百多港元），吸引約三十名中國人爭相出價競投，最終連佣金在內，以九百一十二萬歐羅（六千九百四十五萬港元）成交，震驚藝術界。...
2022-10-11
樓市氣氛欠佳，惟新盤不乏大額成交。鷹君旗下大埔白石角現樓項目朗濤昨日售出1伙4房大戶，以6291.7萬成交，呎價高見3萬，成交價及呎價齊創項目標準戶新高。朗濤昨日售出的單位為1座11樓A室，單位以招標...
2022-10-11
美國或大手加息的預期升溫，美股三大指數上周五齊齊跌逾2%，港股昨日承接外圍弱勢低開291點，報17449點。內地A股假後復市反覆偏弱，無力支撐港股向上，恒指昨以近全日低位收市，報17216點，跌523...
2022-10-11
巴黎聖日耳門如果在今晚歐聯H組主場擊敗同得七分居次席的賓菲加，出線就接近毫無懸念，餘下兩輪分組賽可以輪換讓主將們休息。矢志在卡塔爾捧走世界盃的聖日耳門鋒將尼馬，勢在今仗毫無保留領軍全取三分，爭取休息時...
2022-10-11
MIRROR自從7月紅館演唱會發生巨屏墮台意外以致舞蹈員受傷，12子隨即停工休息，經過長達兩個月的情緒調整，今個月全面復工，除了成員主演的新劇及綜藝節目陸續播放，12子全新團歌《WE ALL ARE》...
2022-10-11
今年諾貝爾經濟學獎由聯儲局前主席伯南克等三名美國經濟學家一同奪得，以表彰三人對銀行及金融危機的研究。正值美國聯儲局加快加息步伐，在早年美國量化寬鬆期間大升的全球股市和樓市，快速由高位下墜，投資市場哀鴻...
2022-10-11
昨日堪稱潘頓表演日，他騎十駒共獲七冠兩殿，囊括中華總商會盃和中華游樂會盃，並且打破個人以往一日六捷的舊紀錄，成為騎師王理所當然。至於容廄「皮具之星」、「火鑽」和「盈嵐」均由潘頓贏馬，令容天鵬最終成為練...
2022-10-10