青花瓷器估價差近７０００萬 估價師被炒

一個原本估值僅二千歐羅(約一萬五千港元)的中國青花瓷天球瓶，在拍賣會以九百一十二萬歐羅(接近七千萬港元)成交，震驚整個藝術界，估值鑑定師亦因此遭到解僱。





被拍賣的天球瓶高約五十四厘米，瓶身點綴藍色龍雲裝飾，賣家為一名法國女子，據悉她的祖母為巴黎收藏家。拍賣行鑑定此天球瓶屬於二十世紀的古董，價值「相當普通」。





拍賣公司總監拉博德(Cédric Labord)指出，自公開拍賣目錄後，就有不少中國買家注意到這個天球瓶，他們深信這是一個來自十八世紀的罕見工藝品。





這場拍賣會月初於法國楓丹白露舉行，吸引三十名競投者，叫價突破五百萬歐羅時，仍有十人繼續出價，最終由一匿名中國買家以七百七十萬歐羅奪得，加上額外手續費，最終成交價高達九百一十二萬歐羅。



