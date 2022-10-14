鐵腕打「大老虎」整治腐敗 心反腐10年清查470萬幹部贏民



「反腐敗鬥爭關係民心這個最大的政治。」中共總書記習近平二○一二年執政後，在黨政軍掀起大規模反腐風暴。十年來，全國共立案調查超過四百七十萬名官員，當中包括四百多名省部級高官，以及周永康、令計劃等領導人級別的「大老虎」。



近年反腐工作延伸至政法、金融及民生領域，深入整治群眾身邊腐敗。專家稱，中共十年反腐得到民眾的廣泛認可，鞏固了執政基礎，樹立了習近平的威望。前公安部副部長孫力軍「政治團夥」的六名官員上月被重判，為二十大祭旗，表明「反腐永遠在路上」的決心。



去年中共六中全會通過《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，明確十八大以來的反腐敗鬥爭「取得壓倒性勝利」，消除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患。習近平在中共百年慶祝大會上強調：「勇於自我革命是中國共產黨區別於其他政黨的顯著標誌。」



由最初運動式的高壓震懾，嚴辦周永康、薄熙來、孫政才、郭伯雄、徐才厚、令計劃等政治大案，到十九大後組建國家監察委員會，黨政紀檢機關合署辦公，對公職人員實行監察全覆蓋，中國式反腐有了不少變革，並逐步走向制度化、常態化。

「反腐敗鬥爭關係民心最大政治」



習近平在五年前的十九大報告中強調：「一個政黨，一個政權，其前途命運取決於人心向背。人民群眾反對甚麼、痛恨甚麼，我們就要堅決防範和糾正甚麼。」

今年六月，他在政治局集體學習會議上再次表態，「反腐敗鬥爭關係民心這個最大的政治」。



著名中國政治學者鄭永年去年接受本報專訪時表示，中共通過反腐敗等措施，勇於「自我革命」，得到民眾的認可，鞏固了執政基礎。這也解釋了為何中共一再強調「不忘初心、牢記使命」。



台灣銘傳大學新聞學系副教授陳重成對本報說，習近平反腐有其理想主義的一面，希望淨化共產黨和幹部隊伍，率領中國走向復興之路。



北京科技大學廉政研究中心主任宋偉認為，這表明中央堅定不移反對腐敗的政治決心從未改變。



宋續稱，特別是近年來對重點領域關鍵環節的反腐敗力度持續加大，進一步放大震懾效應。

「反腐敗鬥爭關係民心最大政治」



習近平在五年前的十九大報告中強調：「一個政黨，一個政權，其前途命運取決於人心向背。人民群眾反對甚麼、痛恨甚麼，我們就要堅決防範和糾正甚麼。」

今年六月，他在政治局集體學習會議上再次表態，「反腐敗鬥爭關係民心這個最大的政治」。



著名中國政治學者鄭永年去年接受本報專訪時表示，中共通過反腐敗等措施，勇於「自我革命」，得到民眾的認可，鞏固了執政基礎。這也解釋了為何中共一再強調「不忘初心、牢記使命」。



台灣銘傳大學新聞學系副教授陳重成對本報說，習近平反腐有其理想主義的一面，希望淨化共產黨和幹部隊伍，率領中國走向復興之路。



北京科技大學廉政研究中心主任宋偉認為，這表明中央堅定不移反對腐敗的政治決心從未改變。



宋續稱，特別是近年來對重點領域關鍵環節的反腐敗力度持續加大，進一步放大震懾效應。

二十大冷知識

貪官落馬「七部曲」



內地平均每年要查處的貪官數以萬計，從被查、免職，到起訴、宣判，有一套行之有效的黨內紀檢及司法審訊程序。可以用「七部曲」來概括介紹。

一是「被調查」

•紀檢察監部門會通報相關官員涉嫌違紀違法，接受組織調查。一般而言，通報發出時，這名官員已經被帶走調查了一段時間。

二是「免職」

•如果該名官員所涉的違紀違法問題基本屬實，官方就會先免去其職務，繼而展開更全面深入調查。

三是「雙開」

•官員被扣查半年到一年不等後，紀委就會正式通報開除該官員的中共黨籍及公職，簡稱「雙開」，並具體公佈其涉及的問題，如「妄議黨中央大政方針」、「大搞錢色交易」、「非法收受巨額財物」等等。涉及刑事犯罪部份，將移送檢察機關。

四是「決定逮捕」

•在「雙開」不久後，若涉及刑事違法成份，檢察院就會向該名官員作出逮捕決定。

五是「提起公訴」

•案件偵查完畢後，檢方以具體罪名如「受賄」、「濫用職權」等，向法院提起公訴，案件進入司法審訊程序。

六是「開庭」

•若不涉及國家機密的，案件將公開審訊。庭審中，檢察機關會出示相關證據，被告官員及其辯護人進行質證。

七是「宣判」

•法院一審宣判後，被告官員可提出上訴，但絕大部份人都會接受裁決，「認罪悔罪」。