台開關迎230旅行團

台灣昨起正式放寬出入境防疫政策，取消隔離措施，只需七天自主防疫。交通部長王國材表示，十月底前將接待二百三十個外國旅行團，期望二○二四年可恢復疫情前的旅客量，即年均一千一百八十六萬人次。



泰國兩個旅行團共四十五人昨晨抵台，交通部觀光局前往接機並送上伴手禮。雄獅旅遊的出境首發團，則安排三十九位旅客分別前往泰國及馬來西亞，同日也接待了十八位來自南韓的旅客入境。雄獅旅遊指，由於東南亞團費漲幅最小，比較其他國家亦相對實惠，是不少人的疫後旅遊首選。



台灣陸委會昨表示，即日起調降陸港澳旅遊警示至黃燈，港澳地區目前除觀光原因外都可申請入境，會隨時滾動檢討，而開放陸客赴台觀光並非優先項目。