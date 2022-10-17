習近平二十大報告 擴展第三個「務必」

應對國內外新形勢，中共總書記、國家主席習近平在「二十大」報告提出「新時代新征程中國共產黨的使命任務」；全面建成社會主義現代化強國；未來五年是關鍵時期。他又把毛澤東的「兩個務必」擴展至第三個「務必」，即務必敢於鬥爭、善於鬥爭。



習近平在報告提到，中國共產黨已走過百年奮鬥歷程，致力於人類和平與發展崇高事業，責任無比重大。他引述前國家領導人毛澤東的「兩個務必」，「全黨同志務必不忘初心、牢記使命，務必謙虛謹慎、艱苦奮鬥」，更提出第三個「務必」，「務必敢於鬥爭、善於鬥爭」，他指堅定歷史自信，增強歷史主動，譜寫新時代中國特色社會主義更加絢麗的華章。

務必敢於鬥爭



習近平指十年來經歷了三件大事，「一是迎來中國共產黨成立一百周年，二是中國特色社會主義進入新時代，三是完成脫貧攻堅、全面建成小康社會的歷史任務，實現第一個百年奮鬥目標。」

提出新時代新征程



面對未來，習近平提出「新時代新征程中國共產黨的使命任務」，中國共產黨的中心任務就是團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。中國式現代化是堅持中國共產黨領導，堅持中國特色社會主義。而全面建成社會主義現代化強國，總的戰略安排是分兩步走，從二〇二〇年到二〇三五年基本實現社會主義現代化；從二〇三五年到本世紀中葉，把中國建成現代化強國，「未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期。」



他指前進道路上，必須堅持和加強黨的全面領導，堅持深化改革開放，堅持發揚鬥爭精神，「要增強全黨全國各族人民的志氣、骨氣、底氣，不信邪、不怕鬼、不怕壓」，全力戰勝各種困難和挑戰。