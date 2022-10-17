習近平稱願同金正恩 為世界和平作貢獻

北韓官媒朝中社昨報道指，最高領導人金正恩收到中國國家主席習近平十三日發來的回電。習在回電中提及，當前國際地區形勢深刻複雜演變，中朝雙方增進戰略溝通、加強團結合作的重要性愈發凸顯。



習近平感謝金正恩在中華人民共和國成立七十三周年之際，發來熱情及誠摯的賀電，指中朝是山水相連的友好鄰邦，願同金正恩在新形勢下，一道積極致力於推動中朝傳統友好合作關係與時俱進向前發展，為兩國和兩國人民帶來更大福祉，為維護地區和世界和平穩定作出更大貢獻。



習表示，高興看到朝鮮人民近年來在發展經濟、改善民生方面不斷展現新成果，祝願朝鮮人民在推動社會主義建設事業方面取得新的更大成就。



北韓上月立法正式宣佈為核武國家，近期頻密試射彈道導彈，令朝鮮半島局勢緊張升溫，外界普遍認為，北韓已準備好第七次核試。